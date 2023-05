Matri: “Inter, qualche rimpianto ma ora tanto entusiasmo. Nessun patto ma…”

Alessandro Matri , nel pre partita di DAZN, di Inter-Sassuolo, ha parlato del momento dei nerazzurri soffermandosi in particolare sull'alternanza dei giocatori messa in atto da Inzaghi per affrontare più impegni: « Lukaku e Brozovic non ci sono stati nella massima condizione e adesso si vedono i valori di questi giocatori. Il tecnico nerazzurro può alternarli visi gli impegni settimanali quando rimpianto c'è ma anche tanto entusiasmo adesso. Bravi i dirigenti sugli acquisti a parametri zero. Su 4 tre sono titolari fissi».

«Un patto per l'accettazione del turn over? Non tutti i giocatori accettano le rotazioni, come Brozovic, secondo me. Ma ci sono obiettivi importanti davanti e quindi non c'è bisogno di dire altro. Ci sono personalità importanti, non serve un patto, tutti ci arrivano che bisogna accettare le rotazioni, in questo momento, che serve essere uniti. Perché sono arrivati a giocarsi certi obiettivi in una stagione inattesa. il Sassuolo non ha nulla da perdere e giocherà come sarà», ha concluso l'ex attaccante neroverde.