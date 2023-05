Inter, contro il Sassuolo torna Handanovic: si avvicina l’aggancio a Cordoba

Il portiere sloveno potrebbe scendere in campo questa sera: nel mirino la top 10 dei più presenti in nerazzurro

L'Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo nell'euroderby contro il Milan e da 4 vittorie consecutive in campionato, affronta questa sera il Sassuolo con l'obiettivo di prolungare questo momento positivo. Il tecnico nerazzurro, per l'occasione, pare intenzionato ad effettuare diversi cambi di formazione. Possibile anche un avvicendamento in porta, con Handanovic in campo e Onana in panchina.