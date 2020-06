Inter-Sassuolo, la moviola. GdS: “Giusti i due rigori concessi. Mani di Young? Errore del VAR”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta e giudica i casi da moviola in Inter-Sassuolo, match finito 3-3:

“Al 40’ l’arbitro Massa indica il dischetto dopo che Boga, entrando in area, è anticipato sul pallone da Skriniar. Il giocatore del Sassuolo se lo trova davanti e lo colpisce. Il colpo è evidente quanto incolpevole, ma il rigore dato ci sta ed è inappellabile. Al 44’ davvero insensato il colpo di Bastoni al portiere Consigli sbilanciato al momento del rinvio: nessun dubbio sul giallo dato dall’arbitro al nerazzurro. Al 76’ il Sassuolo protesta per un mani sospetto in area, il fischietto lo valuta dal campo, probabilmente decide che al momento in cui Ashley Young viene colpito sta ritirando il braccio, ma si assume un rischio evidente mentre va verso il pallone col braccio molto distante dal corpo. L’errore è del Var che avrebbe dovuto richiamare l’arbitro al monitor e, nel caso questo avesse concesso il penalty al Sassuolo non ci sarebbe stato molto da dire. Non passano neanche 5 minuti che Young è ancora protagonista e non proprio in senso positivo: Muldur lo anticipa in area e lui lo stende ingenuamente, così’ l’Inter si vede fischiare contro un rigore solare. La serie ingenuità la chiude il secondo giallo che costa l’espulsione a Skriniar che atterra Haraslin al 93’ a palla lontana. Piccolo appunto della ripresa al tempo del Covid: gli abbracci, Conte incluso, sul 3-2 di Borja Valero non erano proibiti?”.