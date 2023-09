Ancora una volta i tifosi dell'Inter hanno risposto in massa: previsto il tutto esaurito a San Siro per la gara di stasera contro il Sassuolo. Una spinta in più per la formazione di Simone Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport: "Come al solito, ormai, San Siro sarà pieno e si va verso l'ennesimo sold out. E il pubblico sarà un altro fattore per spingere l'Inter".