Inter-Sassuolo, chi segna per i nerazzurri? L’analisi quote sui marcatori: occhio a Thuram

Il grande successo contro la Juve, infatti, ha trasformato la squadra di Dionisi che veniva dal brutto ribaltone di Frosinone. Inzaghi, invece, dopo il mini stop in Champions (solo un pareggio in Spagna contro la Real Sociedad), è ripartita con l’1-0 di Empoli contro una squadra che aveva appena cambiato allenatore: passando da Zanetti al più prudente Andreazzoli, i toscani sono stati duri da battere ma in serie A, per ora, nessuno è riuscito a fermare l’Inter.

Possibile che contro il Sassuolo il tecnico nerazzurro faccia anche del dosato turnover ma nel settore avanzato, dopo il serio infortunio di Arnautovic, non sembrano esserci grande alternative - almeno in avvio - a Lautaro e Thuram. Il solo Sanchez può dare a loro un cambio, ma probabilmente a partita in corso. E sulla sfida contro gli emiliani punteremmo il dito proprio sul francese come marcatore perché il Sassuolo lascia sempre ampi spazi ai contropiede avversari e il francese in quel contesto può esaltarsi davvero. Thuram marcatore è stato messo in lavagna da Gazzabet e Snai a quota 2.00 mentre su Planetwin365 si trova a 1.95.