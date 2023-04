Così l’Inter ha dato scacco al Benfica: lo stratagemma di Inzaghi

Nella sua edizione odierna, Tuttosport torna sulla vittoria dell'Inter sul campo del Benfica. Il quotidiano analizza nel dettaglio le mosse di Simone Inzaghi che hanno imbrigliato i portoghesi. "Gli esterni larghissimi, la compattezza nata dal lavoro eccezionale dei centrocampisti e le sostituzioni al momento giusto. Sono le mosse di Simone Inzaghi che hanno permesso all’Inter di cogliere una vittoria fondamentale a Lisbona. Inzaghi ha tenuto all’asciutto di punti e gol le Aquile partendo da uno stratagemma che usa spesso contro formazioni abili nel palleggio stretto. Gli esterni ancora più larghi del solito. In questo modo gli avversari perdono i loro riferimenti ravvicinanti e non riescono a praticare l'abituale fraseggio nel breve quando recuperano il pallone".

"Questa ampiezza di Dumfries e Dimarco ha anche agevolato gli inserimenti dei centrali difensivi nello spazio interno lasciato libero. Ne ha approfittato in particolare Bastoni sul centro-sinistra. L’opera è stata completata dalla coesione tra reparti che ha permesso di contenere gli scambi rapidi del Benfica. Fondamentale il contributo di Barella e Mkhitaryan che rientravano regolarmente per aiutare i difensori. Ultimo elemento: la tempestività delle sostituzioni in relazione al rendimento dei calciatori".

"L’uscita dal campo di Dzeko per Lukaku era preventivata. Non quella di Lautaro per Correa, conseguenza della prestazione deludente del Toro. In quel momento la squadra faticava a ripartire, presupposto indispensabile per contenere l’assalto del Benfica. Mancava l’appoggio delle punte. Con il doppio innesto di Lukaku e Correa il problema è stato risolto. Ed è arrivato il raddoppio".