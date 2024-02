L'Inter di Simone Inzaghi vola , il tecnico nerazzurro è idolatrato dal suo pubblico, ma non tutto è sempre stato rose e fiori. Solamente un anno fa non era raro sentire gente che reclamava a gran voce un cambio di allenatore: opinioni che oggi sembrano follia, a dimostrazione di quanto rapidamente cambino le idee nel mondo del calcio.

Repubblica svela un particolare aneddoto riguardante Inzaghi proprio in quel periodo: "Non è scaramantico come lo descrivono, ma un po' sì. Nelle settimane più complicate per l'Inter, quando tutto sembrava scivolare su un piano inclinato, Simone Inzaghi ha cambiato almeno quattro giubbotti, fra quelli messi a disposizione dallo sponsor, prima di trovare quello giusto con cui presentarsi in panchina. Le prove di guardaroba sono cominciate il 27 febbraio 2023, stadio Dall'Ara, Bologna-Inter 1-0. In testa al campionato c'era il Napoli con 65 punti".