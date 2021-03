Inter, lo scudetto si decide ad aprile: per Conte il turnover tornerà necessario

I nerazzurri, dopo la sosta per le Nazionali, saranno attesi da un vero e proprio tour de force: 6 gare in 23 giorni

L'Inter di Antonio Conte, tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile, sarà attesa da un vero e proprio tour de force dopo la sosta per le Nazionali: 6 gare in 23 giorni ad aprile, in quello che sarà il mese decisivo per lo scudetto. Ci sarà bisogno di tutti, come scrive Tuttosport: "Lo scudetto si vince a maggio, ma si decide ad aprile. Sei giornate in ventitré giorni: l'Inter è attesa da un tour de force simile a quello a cui è stata sottoposta nella prima parte di stagione, quando il campionato si alternava con la Champions. [...] Facile pensare, anche alla luce delle fatiche supplementari a cui saranno sottoposti molti interisti in nazionale, che il turnover tornerà a essere un dogma per Antonio Conte che comunque avrà una settimana piena per preparare la gara più difficile nel menù, quella di Napoli, campo storicamente indigesto ai nerazzurri".