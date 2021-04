CdS – Inter, l’obiettivo è scudetto il prima possibile perché diventi ‘rampa di lancio’

Conte vuole arrivare con il piede sull'acceleratore a vincere anche perché quest'anno sia quello che possa aprire un ciclo

Conte non mollerà e lo ha detto chiaramente. "Chi mi conosce sa che con me la barca arriva in porto". Non lo urla con troppa forza. Ma non perché non ci creda. Perché nella sua mentalità non c'è niente di fatto, fino a che non è fatta. E il suo pensiero lo ha sintetizzato così: "Fino a che non avremo messo le mani sul tricolore, non abbiamo fatto niente". E anche se tutti i numeri sono dalla parte dei suoi ragazzi, l'allenatore non vuole distrazioni. Vuole che l'Inter approdi il prima possibile a riva.