La Stampa – Inter da scudetto? I pro e i contro: top Lukaku, caso Handa. E quel vizio pesante…

Ormai è corsa a tre per lo scudetto. Inter e Juventus sono in testa alla classifica ma la Lazio insegue a stretta distanza (1 punto). Ecco cosa scrive La Stampa in merito alla ‘candidatura’ dell’Inter, tra pro e contro.

PRO – “Conte e il derby, che spinte «Potevamo prendere un’imbarcata», ha ammesso Conte. E invece, dallo 0-2 al 4-2, in 45’ è cambiato tutto. Il derby sarà energia pura per l’Inter. Così come l’inserimento di Eriksen, Young e Moses, arrivi di gennaio che aumentano qualità e alternative. L’unico dei tre contendenti a sapere come si vince un campionato: ce l’ha già fatta 4 volte su 5, in nerazzurro è più che mai in corsa con una squadra subito a sua immagine e somiglianza per organizzazione, solidità e mentalità. E con Lukaku, tanti gol ma non solo, che proprio lui ha fortemente voluto”.

CONTRO – “L’Inter del post Triplete ha, tra i tanti, un vizio pesante: fare peggio nei gironi di ritorno. Questa sembra un’edizione più affidabile. Ma c’è da considerare l’oggettiva difficoltà del calendario. Si parla di quantità di impegni (se passa il turno in Europa League ora avrà sei infrasettimanali di fila!) ma anche di qualità, visto che deve ancora giocare in casa di Lazio, Juve e pure di Atalanta, Roma, Verona e Parma. C’è poi il caso-Handanovic: il mignolo fratturato gli ha già fatto saltare due partite e Padelli non è certo il portiere che, come lo sloveno fa dal 2012, garantisce punti. Lo svincolato Viviano ieri ha fatto visite mediche e test: può essere una soluzione-tampone”.