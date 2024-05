Non solo sul campo: l’Inter ha vinto anche lo scudetto del tifo. I nerazzurri sono la squadra con più spettatori medi della Serie A

Con cinque giornate d'anticipo, l'Inter ha vinto il ventesimo scudetto della sua storia. Una cavalcata incredibile quella della squadra di Simone Inzaghi, resa possibile anche grazie al forte sostegno dei suoi tifosi che per tutta la stagione non hanno fatto mai mancare il proprio sostegno.

"Non solo sul campo: l’Inter ha vinto anche lo scudetto del tifo. I nerazzurri sono infatti la squadra con più spettatori medi della Serie A: 72.821 a partita, contro i 72.074 del Milan. Terza in Italia è la Roma, con 66.871 tifosi di media in casa", sottolinea la Gazzetta dello Sport.