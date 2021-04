CdS – Inter, 19° scudetto più vicino. “Qualcuno obietterà sull’estetica ma…”

Il Corriere dello Sport analizza il magic moment dell'Inter e la decima vittoria di fila col Sassuolo avvicina i ragazzi di Conte all'obiettivo

"Inter in doppia cifra. Nelle vittorie consecutive, salite a 10, con il percorso netto nel girone di ritorno che prosegue. E nel vantaggio in classifica, ora di 11 lunghezze, che diventano 12 considerando il vantaggio nello scontro diretto. Insomma, lo scudetto numero 19 è sempre più vicino. Anche perché, dopo aver tritato gli avversari fino ad un mese, ora nerazzurri vincono anche con il minimo sforzo, quasi con il pilota automatico". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Sassuolo nel recupero di campionato che sa di ipoteca verso il titolo.

"Qualcuno potrà obiettare sull’estetica, ma dal punto di vista della praticità non c’è nulla da dire: contano i fatti. E Handanovic e soci stanno per interrompere un predominio, quello della Juventus, che durava da 9 stagioni", aggiunge poi il quotidiano che riporta le parole di Antonio Conte, dalle quali traspare anche un po' di rammarico per l'uscita prematura dalla Champions League. "Ma quella era un’Inter diversa, almeno inizialmente, e che poi stava appena cominciando a cambiare pelle. Evidentemente, non l’ha fatto in tempo per prendersi la qualificazione. Adesso, invece, come premesso, è in grado di ottenete il massimo, anche senza incantare, ma sfruttando le proprie qualità migliori, vale a dire compattezza e solidità", chiosa il CorSport.