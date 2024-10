"Negli ultimi sette giorni la giacca di Simone Inzaghi va di qua e di là, c’è sempre qualcuno pronto a strattonarlo. In campo ha iniziato il Napoli, in arrampicata solitaria verso la vetta: non è mai tranquillizzante dover inseguire Antonio Conte in campionato, ma dopo la vittoria sul Toro la sua Inter ha dimostrato di essere preparata a una lunga traversata verso lo scudetto-bis. L’inchiesta sugli ultras della Dda di Milano lo ha, invece, allontanato per qualche ora da Appiano e lo ha trascinato fin dentro a un commissariato di polizia in zona Duomo: non indagato, è stato sentito come testimone in una storiaccia di ultras in odor di mafia arrivati a bussare alle porte di Inter e Milan, ma si sarebbe di certo risparmiato anche il semplice accostamento. A completare la settimana è poi arrivato il fuoco amico di Luciano Spalletti, il ct col bazooka: il suo predecessore sulla panchina nerazzurra non è stato proprio diplomatico nel bacchettarlo sui rapporti con il tifo organizzato e le parole del collega non sono state gradite (eufemismo). La pressione su Simone non è mancata, insomma, ma neanche la lucidità e il mutuo soccorso: Inzaghi tiene parecchio alla propria giacca, sa da solo come proteggerla dalle pieghe superflue, ma tutta l’Inter lo sta aiutando a stare in equilibrio. Dirigenti e squadra fanno quadrato attorno all’allenatore per concentrarsi tutti assieme solo sulla ripresa dopo la sosta", spiega infatti La Gazzetta dello Sport.