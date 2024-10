Simone Inzaghi, così come Milan Skriniar e Davide Calabria, rischia una multa da 20 mila euro e una breve squalifica. Come riporta Repubblica, questo accadrebbe nel caso in cui la giustizia sportiva li ritenesse colpevoli di avere tenuto “rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori” al di fuori dei canali ufficiali.