Villas-Boas: “Voglio bene all’Inter, Inzaghi sta facendo lavoro straordinario”

Intervistato da TMW a margine del Festival dello Sport di Trento, André Villas-Boas, ex allenatore di Porto e Chelsea, ha elogiato Inzaghi

Intervistato da TMW a margine del Festival dello Sport di Trento, André Villas-Boas, ex allenatore di Porto e Chelsea, ha elogiato Simone Inzaghi per il lavoro sulla panchina dell'Inter :

Come vede l'Inter di quest'anno?

"Non seguo troppo, quindi non sono in grado di dare un'opinione precisa. Ho passato un anno e mezzo che mi ha toccato nel cuore. Ieri sono stato a Milano, mi tocca sempre da un punto di vista emozionale. Sono stato alla finale di Champions, posso solo dire che Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario. Gli voglio bene, all'Inter e al calcio italiano. Ho bei ricordi dell'Italia".