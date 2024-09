Inter, De Vrij: “Problema mentale? Ci alleniamo sempre a tremila. Delusione ma…”

Non solo Simone Inzaghi per l'Inter a commentare davanti ai microfoni il risultato della gara col Monza. All'U-Power Stadium in conferenza stampa si è presentato anche Stefan De Vrij: qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "C'è tanta delusione per la partita di oggi. Non abbiamo vinto perché non siamo riusciti a far gol, soprattutto all'inizio. Loro si sono chiusi, si sono messi tutti indietro e non era facile. Dobbiamo cercare di alzare il ritmo".