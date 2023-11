GdS – Favorita o no, Inter da 2° stella. “Durante i minuti di recupero, la Curva ha…”

"Quando il tabellone luminoso segna il recupero della ripresa, dalla Nord s’alza un coro. «Stiamo arrivando… stiamo arrivando…». Messaggio chiaro, come il destinatario: appuntamento allo Stadium di Torino, dove alla ripresa sarà nuovamente derby d’Italia con affaccio sullo scudetto. L’ Inter , intanto, ha regolato anche il Frosinone, ha aggiunto l’ottava perla alla collana di partite chiuse senza subire gol e ha pareggiato il vecchio record appartenente all’epoca di Conte: 31 punti dopo dodici giornate". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al successo dell'Inter contro il Frosinone.

"E restano anche le uniche due volte (nella storia dei campionati con tre punti a vittoria) in cui l’Inter è riuscita a superare quota 30 in dodici giornate. Ora a Simone Inzaghi resta l’ultimo primato da raggiungere, e poi il grande obiettivo: perché, se è vero che la missione dell’Inter è centrare lo scudetto della stella, è anche vero che a Simone manca soltanto il tricolore per entrare nei club degli allenatori vincenti", aggiunge poi la Rosea che poi chiosa così: "Favorita o meno, questa Inter è da seconda stella".