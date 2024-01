CT Nazionale Rugby Quesada visita sede Inter. Arriva il like di Icardi

Nella sede dell'Inter è stato ospitato Gonzalo Queseda , ex rugbista argentino che oggi allena la Nazionale italiana di Rugby. Dopo essere stato accolto dal CEO Corporate Alessandro Antonello e dal Chief Revenue Officer Luca Danovaro, il CT ha ricevuto una maglia nerazzurra per celebrare il suo legame con il Club.

Il tecnico ha avuto inoltre l'opportunità di visitare tutte le diverse aree della sede. Sala Coppe compresa ovviamente. E sui social ha postato le foto e ha scritto: "Tante grazie Inter per l’invito, per la maglia e per l’accoglienza. È stato un vero onore". È arrivato pure il like del suo connazionale ed ex nerazzurro Mauro Icardi.