L’Inter e il segreto del successo. Non a caso Conte aveva parlato di…

Il giorno dopo Inter-Atalanta, il Corriere dello Sport analizza la vittoria della squadra di Conte

Al termine di Inter-Atalanta, Stefan De Vrij ha detto che i tre punti arrivati contro la Dea "sono pesantissimi". La squadra di Conte tiene così a distanza il Milan e le altre inseguitrici. Il giorno dopo il match di San Siro, il Corriere dello Sport analizza così la vittoria: "Resilienza. Ovvero la capacità di resistere alle difficoltà e poi di riemergere. Dopo Parma, Conte non ne aveva parlato a caso. La sua Inter, infatti, ha dimostrato di avere anche quella dote. La verità è che, stavolta, il segreto successo è stata la difesa".

"Il miglior attacco del campionato, infatti, è riuscito a produrre soltanto il “topolino” di un tiro in porta, per di più di un centrale. Ma è stato sufficiente. Perché poi, là dietro, il muro ha resistito ad ogni scossone, ad ogni spallata. L’Inter ha già dimostrato di aver appreso come leggere le situazioni della partita, adattandosi ai momenti e alle necessità. Questa maturità, probabilmente, ha determinato la svolta nel campionato nerazzurro".