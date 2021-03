Conte-De Vrij, siparietto da ridere a Inter Tv. Stefan contraddice il mister sull’arbitro

Il difensore olandese ha stuzzicato Antonio Conte durante le interviste di Inter TV sul tema dei cartellini gialli.

C'è soddisfazione in casa Inter per la vittoria sofferta e sudata contro l'Atalanta. Una vittoria meritata perché, come ha sottolineato Handanovic,"anche soffrire aiuta a vincere le partite". E Antonio Conte ha fatto i complimenti alla sua squadra, parlando di spirito di gruppo e di maturità nell'affrontare una squadra così ostica sotto una enorme pressione.