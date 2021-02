Inter, occhio ai cartellini contro la Juve: sei diffidati, quattro saranno in campo

Questa sera a San Siro contro la Juventus, l‘Inter di Antonio Conte dovrà stare molto attenta, anche in vista della semifinale di ritorno, ai cartellini. Perché, come riportato da Tuttosport, sono ben sei i diffidati nerazzurri:

“Ben sei i diffidati, quattro in campo: Skriniar, Brozovic, Vidal e Sanchez, più Ranocchia ed Eriksen. L’Inter si è allenata ieri pomeriggio, poi Conte, come avviene ormai abitualmente per le gare casalinghe in notturna, ha concesso ai giocatori una serata in famiglia, con appuntamento ad Appiano per stamani: così aveva fatto pure per la gara di campionato contro i bianconeri“.

(Fonte: Tuttosport)