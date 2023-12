Inter, è sempre tempo di ThuLa. Prove tecniche di fuga, tutto gira alla perfezione

"Prove tecniche di fuga in campionato per l'Inter con un titolo d'inverno sempre più vicino, visto il calendario da qui al 7 gennaio. La notte dell'Olimpico non sarà ricordata certo come la migliore dell'anno, ma il fatto che Simone Inzaghi sfati il tabù Lazio (i nerazzurri non vincevano in casa biancoceleste dal 2018, ergo lui stesso non aveva mai conquistato un successo da avver-sario) e che l'Inter interrompa la serie negativa con Sarri (imbat-tuto in casa anche quando guidava l'Empoli nei sette precedenti) è un segno di come tutto giri bene in quest'annata", scrive il Giornale.