Serie A, lo start si deciderà il 31 agosto. L’Inter e altre società chiedono lo slittamento

Non è ancora nota la data dell’inizio della Serie A. La Lega aveva annunciato di voler iniziare il week end del 19-20 settembre, con il parere favorevole dei club. Oggi, però, le cose sono cambiate e il via potrebbe slittare.

“Alcune società, Inter in testa, penserebbero di tornare in campo con una settimana di ritardo: lo start si sposterebbe così al 26 settembre. I motivi dipendono dalla preparazione in alcuni casi compromessa da qualche nuovo contagio Covid e in generale per una migliore organizzazione della ripartenza. Una scelta che però comprimerebbe ulteriormente i tempi già stretti della prossima stagione. La discussione sul calendario in ogni caso non è ancora conclusa: lo sarà quando le date saranno ufficiali, cioè dopo il Consiglio Federale convocato per le 12 del 31 agosto”, si legge su La Gazzetta dello Sport.