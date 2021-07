Inter, l’opera di sfoltimento prosegue: Vidal, pronta una soluzione già vista?

Il centrocampista cileno non viene considerato incedibile, e il suo stipendio pesa parecchio sulle casse nerazzurre

In casa Inter si continua a pensare alle cessioni: uno dei prossimi addii potrebbe essere quello di Arturo Vidal, arrivato a Milano solamente la scorsa estate su esplicita richiesta di Antonio Conte ma il cui stipendio pesa in maniera sensibile sulle casse nerazzurre (a maggior ragione se apportato al rendimento sul campo). Per il cileno, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere pronta una soluzione già vista con Joao Mario e Nainggolan: "Quando sarà svincolato, a meno di sorprese, Nainggolan firmerà per il Cagliari e l'accoppiata Marotta-Ausilio continuerà a sfoltire la rosa puntando a trovare una destinazione a Lazaro, Pinamonti e Vidal, al quale potrebbe essere proposta una buonuscita per la risoluzione".