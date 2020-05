CdS – Werner viaggia verso la Premier. Il Liverpool supera l’Inter: pronti a pagare la clausola

Se dovesse davvero partire Lautaro, l’Inter dovrà cercare un sostituto, ma molto probabilmente non sarà Timo Werner. L’attaccante del Lipsia sembra essere sempre più vicino al Liverpool che hanno superato la concorrenza nerazzurra.

“C’è una clausola da rispettare, ma gli inglesi non si faranno problemi. Trattasi di 50 o 60 milioni, una cifra al rialzo nel caso in cui il Lipsia – comunque attardato in classifica rispetto al Bayern capolista – dovesse vincere il campionato. Il suo connazionale Klopp, allenatore dei Reds, lo ha messo in cima alla lista dei desideri per l’attacco. Inter beffata, nel momento in cui si stava arrivando alla stretta finale. La clausola rescissoria di Timo Werner – che ha un contratto in scadenza nel 2023 – è valida fino al 15 giugno. Retaggio, per forza di cose, del calendario di questa stagione precedente agli slittamenti provocati dalla pandemia. Una specifica inserita nell’accordo col bomber al momento del prolungamento, la scorsa estate. Ma entro la metà del prossimo mese ci sarà senz’altro un’idea più chiara sul destino del campionato in Germania”, rivela il Corriere dello Sport.