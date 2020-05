Sport – Lautaro, il Barça cambia scenario: Coutinho la chiave per sbloccare l’affare? Ma l’ex Inter…

Continua l’estenuante trattativa del Barcellona per arrivare a Lautaro Martinez. L’Inter non molla, come sottolineato anche dal ds Ausilio, e il club catalano ha capito che serviranno circa 80-90 milioni più una contropartita per convincere i nerazzurri a cedere il Toro. Secondo, Sport, il Barcellona avrebbe trovato la chiave per sbloccare l’affare; i blaugrana sarebbero disposti a inserire Coutinho nell’affare, di ritorno dal prestito al Bayern. Il brasiliano ha già vestito la maglia dell’Inter prima di passare al Liverpool.

“L’opzione di includere Coutinho nell’operazione aprirebbe una nuova gamma di possibilità, anche se resta da vedere la predisposizione del calciatore che sembra determinato a tornare in Premier League, convinto che lì potrà riguadagnare il suo miglior livello. D’altra parte, è un calciatore con un cache elevato, nonostante il fatto che i suoi ultimi anni non siano stati brillanti e con un profilo molto alto. Fattori che potrebbero compromettere l’operazione”, sottolinea il portale spagnolo.