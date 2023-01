Inter-Skriniar, continua l’attesa: la sensazione. TS: “Lo scenario in caso di no”

Cresce l'ansia in attesa della risposta del difensore slovacco, che dovrà comunicare a breve la decisione al club

Ora il rischio di perdere Skriniar aumenta di giorno in giorno. L'Inter lo sa e attende la risposta dello slovacco. Il club nerazzurro sa anche di aver fatto il massimo delle sue possibilità: sul piatto c'è un'offerta da 6.5 milioni di euro.

Lo slovacco si è preso del tempo e la sua risposta può arrivare in qualsiasi momento.

"Magari già oggi - sottolinea Tuttosport -. Per questioni di opportunità, la sensazione è che il giocatore comunicherà la sua scelta dopo la Supercoppa".

Un eventuale 'no' avrebbe un effetto traumatico per tutto l'ambiente, sia a San Siro - dove domani sono attesi 70 mila spettatori) - che in preparazione alla Supercoppa contro il Milan.