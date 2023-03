Inter, la decisione di Inzaghi su Skriniar. Lukaku verso la panchina ma…

Arrivano novità di formazione in merito alla sfida che attende l'Inter in Champions League contro il Porto

Secondo quanto riportato quest'oggi da il Giornale, Romelu Lukaku dovrebbe partire dalla panchina per far spazio a Edin Dzeko: "Lukaku (8 gol in 12 partite di Champions, la miglior media nella storia del club) ha ripreso possesso del ruolo di rigorista, ma andrà probabilmente in panchina", scrive il quotidiano che rinvia il verdetto su Skriniar: "Skriniar parte con la squadra: per lui, Inzaghi decide domani"