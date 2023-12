L’Inter soffre l’assenza di 4 titolari, ma a differenza di altre lo fa in silenzio. Inzaghi…

Il giorno dopo il pareggio dell'Inter contro il Genoa, Libero analizza la prova della squadra di Inzaghi. Il quotidiano sottolinea la maturità acquisita dal tecnico e i suoi giocatori. "Ci vuole calma. Nella vita come nel calcio, soprattutto in quello contemporaneo. Di squadre poco organizzate ce ne sono poche e, paradossalmente, lo sono quelle di alta classifica. In fondo sono tutte di alto livello dal punto di vista tattico. Un esempio è il Genoa di Gilardino. Non avrà tutta la qualità del mondo ma è ben messo in campo, sa cosa fare, è intenso e dinamico. In poche parole, è costruito e allenato da persone competenti e appassionate".