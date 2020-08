Sulla prima pagina in edicola nelle prossime ore, la Gazzetta dello Sport esalta l’Inter e la vittoria della squadra di Conte in Europa League contro il Getafe: “Inter, sì! Europa League: soffre e batte il Getafe (2-0). E’ ai quarti. Lukaku gol sempre decisivo, in rete anche Eriksen. Conte: ‘Sta diventando una squadra tosta’“.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)