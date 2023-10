Frey: “Inter solida, i numeri parlano chiaro. Thuram ha margini di miglioramento. Lukaku…”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Sebastien Frey ha commentato il momento positivo che sta attraversando l'Inter . I nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro la Roma. "Oggi l’Inter è molto solida. Ha due squadre. Si può permettere di fare due cambi senza perdere qualità. Ha una delle migliori difese d’Europa, i numeri parlano chiaro. Ha concesso solo cinque gol. Ma occhio alla Juve. Non sono juventino, ma sono obiettivo. La fortuna lo scorso anno è stato avere Allegri come allenatore per la gestione delle questioni extracalcistiche. Non la vedremo vincere 5 a 0 ma è li. Vince 1 a 0 ma vince. Ha aperto un ciclo con ragazzi promettenti. Serve tempo. Ma nonostante questo dice la sua e vince. Riprendo le dichiarazioni di Mourinho: credo che se l’Inter dovesse vincere in campionato non lo farà con 20 punti. Sarà campionato aperto e divertente”.

"Inzaghi è sempre messo in discussione, me lo lasciate stare un pochino? (ride ndr). Se deve vincere per forza? E’ normale! Sei all’Inter, in una grande squadra. E’ normale avere grandi obiettivi. L’Inter si è rinforzata. Thuram lo abbiamo visto, e ha margini di miglioramento. Ha Lautaro. E’ ovvio che deve giocare per vincere. Deve puntare a vincere il campionato e fare come lo scorso anno in Champions. Se non vince dimissioni? Non credo sia così drastica. Simone ha fatto un capolavoro in questi anni. Ovviamente sarebbe più un fallimento non vincere lo scudetto che vincere la Champions. Se dovesse vincere la Champions con le squadre che ci sono non sarebbe un capolavoro, di più!”.