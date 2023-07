Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulle mosse dell'Inter

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulle mosse dell'Inter :

"Dopo l’ufficialità di Cuadrado e quella di Onana, si aspetta la chiusura del cerchio con il Bayern Monaco per Sommer (non convocato per l’amichevole): c’è fiducia che si possa trovare un accordo visti i buoni rapporti tra i club, altrimenti l’Inter pagherà la clausola da 6 milioni".