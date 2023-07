L’Inter continua a lavorare per riempire il vuoto tra i pali. In attesa di definire la cessione di Onana al Manchester United, il club nerazzurro sta trattando Yann Sommer con il Bayern Monaco.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, basterebbero i 6 milioni previsti dalla clausola per strappare il portiere svizzero al Bayern Monaco, club in cui è arrivato nel gennaio scorso, per circa 8 milioni più 1,5 di bonus, per coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Manuel Neuer.