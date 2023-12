Arrivato in estate, il portiere elvetico ha subito fatto segnare una striscia positiva: è la più lunga dal 1994/95 ad oggi

La solidità difensiva nerazzurra in queste prime 15 gare di campionato trova riscontro in questo dato: nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte dell’Inter in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.