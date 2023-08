Inter, Sommer rimandato e ancora da inserire. CdS: “Non certo l’esordio sperato”

Non il debutto sperato, come scrive il Corriere dello Sport: "In porta da registrare il debutto difficile di Sommer, nonostante tutto graziato per due volte dagli avversari, capaci di sbagliare altrettanti rigori con Simic e Konate. Il primo lo provoca proprio l'ex estremo difensore del Bayern, che atterra l'ivoriano e poco dopo innesca anche il vantaggio dei padroni di casa con una goffa uscita (su retropassaggio killer di Barella) con i piedi a caccia del pallone. Non certo l'esordio sperato per un portiere chiamato a inserirsi alla svelta per raccogliere la pesante eredità di Onana. Inzaghi l'ha lasciato in campo per tutto il match, avviando l'inserimento in una retroguardia orfana di Acerbi e che tra dieci giorni dovrà essere impeccabile".