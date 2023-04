Alciato: “Inter, tutti sotto accusa. Chivu allertato da ormai qualche giorno”

Alessandro Alciato ha intervistato in queste ore Javier Zanetti per DAZN , a pochi giorni dal ritorno col Benfica. Il giornalista, sul canale streaming, ha sottolineato a proposito di quanto sta succedendo in casa Inter: «Due summit, uno a San Siro e l'altro alla Pinetina, fanno passare il concetto che sono tutti sotto accusa, Inzaghi e i giocatori».

«Al tecnico vengono imputate le 11 sconfitte, il fatto di non avere una guida salda della squadra. E i giocatori nello spogliatoio non hanno il peso per uscire da quella situazione. Ma bisogna pensare al quadro negativo e al quadro positivo, Chivu è in pre allarme da più di qualche giorno diciamo», ha aggiunto.