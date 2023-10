L’Inter sovrasta la Juve sia in attacco che in difesa: la qualità del gioco fa la differenza

Sarà davvero un Inter-Juventus per lo scudetto? Ancora presto per dirlo, ma un bilancio dopo le prime 10 giornate di campionato si può avanzare

Sarà davvero un Inter-Juventus per lo scudetto? Ancora presto per dirlo, ma un bilancio dopo le prime 10 giornate di campionato si può avanzare. E ne emerge, come scrive la Gazzetta dello Sport, che i nerazzurri sono fin qui stati superiori in tutto: