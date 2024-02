“Spalletti, nel bel mezzo della lunga pausa invernale senza partite e senza allenamenti, tiene alta l’attenzione dell’Italia, che vorrebbe trasformare nella mentalità in un club anche attraverso il calcio relazionale. La prossima settimana tornerà a Milanello per incontrare Pioli e magari Ibra e sempre la prossima settimana radunerà lo staff a Coverciano per pianificare i dettagli della tournée americana di fine marzo tra Fort Lauderdale in Florida e New York con le amichevoli contro Venezuela e Ecuador”, aggiunge il quotidiano.