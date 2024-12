Inter Special e Football Therapy. Le iniziative di dicembre. Zanetti: “Impegno che dura da anni”

Quest’anno le visite si sono svolte il 4 dicembre presso il Policlinico di Milano, l’Istituto Nazionale dei Tumori a Milano e il Centro Maria Letizia Verga a Monza. All’interno delle delegazioni, che hanno incontrato il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta presso la sede prima della partenza, erano presenti una giocatrice e un giocatore delle prime squadre: la prima squadra maschile è stata rappresentata da Davide Frattesi, Marcus Thuram e Piotr Zielinski, mentre per la prima squadra femminile hanno partecipato Elisa Polli e Martina Tomaselli. Anche per quest’anno Locauto, Official Rent-a-Car Partner nerazzurro, ha rinnovato il proprio supporto a questa importante iniziativa.

Nel 2016 nasce la Divisione di Calcio Paralimpico e Sperimentale dedicato a persone con disabilità intellettivo-relazionale, promosso dalla FIGC. Dall’esordio in campo nel 2017 nel Campionato DCPS, Inter è al fianco della propria squadra «special» creata dall’associazione milanese Sporting4E. Sempre più coinvolti nelle attività CSR del Club e in più occasioni ospiti nei nostri centri sportivi, i ragazzi della Inter Special portano alla vittoria la maglia nerazzurra, nel proprio campionato di categoria e anche in tornei internazionali.

Per la sfida di Serie A Inter-Parma, il 6 dicembre, saranno ospiti a San Siro i ragazzi della squadra Special gialloblu che potranno seguire la partita insieme agli Inter Special. Dopo essere scesi a bordo campo durante il riscaldamento, dove incontreranno il Vice President nerazzurro Javier Zanetti, due ragazzi delle formazioni DCPS scorteranno i capitani di Inter e Parma in campo per la line-up. La CSR è l’anima sociale dell’Inter, si sviluppa nell’Area Metropolitana di Milano, ed utilizza il calcio come uno strumento di consapevolezza sociale, una modalità per restituire alla città quello che il Club riceve quotidianamente come affetto e popolarità. All’interno della Strategia CSR dell’Inter, tutti i progetti sono realizzati in collaborazione con associazioni del territorio, che operano nell’area dove Inter ha le proprie radici, e in sinergia con gli stakeholder interni ed esterni al Club. Sono più di 12000 le persone raggiunte direttamente dai progetti e dalle attivazioni della CSR nerazzurra ogni stagione. I progetti sono creati e supportati dall’Inter pensando al medio-lungo termine, creando rapporti stabili con le realtà con cui collabora, alcuni più che decennali. Le attività di CSR del Club sono svolte in collaborazione con i nostri stakeholder: dalle istituzioni ai partner, fino a calciatori e giovani atleti, dipendenti e tifosi.