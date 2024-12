"Non si può dire lo stesso per Acerbi, che ancora non riesce a completare un allenamento in gruppo. Il difensore si è fermato a Verona, ormai due settimane fa, ma il guaio muscolare ai flessori non è smaltito. Dunque, salvo sorprese dalla giornata di oggi, l’ex Lazio non sarà convocato per la partita con il Parma. E in verità, le sue condizioni restano da valutare anche in ottica Champions League: non è scontato che possa esserci martedì in Germania", precisa il quotidiano.