Inter-Cagliari, pubblico da grandi occasioni: a San Siro si superano le 70mila presenze

E’ vero ci sono cose più importanti, ma per gli interisti non c’è niente di meglio. Seguire l’Inter allo stadio è sana abitudine. E non solo ora che le cose vanno come forse nessuno si aspettava a inizio stagione. Momento importante per gli uomini di Conte, chiamati ora ad inseguire a meno quattro dopo due pari consecutivi in campionato. Contro il Cagliari c’è da tornare a vincere e gli interisti lo sanno. Per questo non l’hanno lasciata da sola neanche stavolta e al Meazza è arrivato il pubblico delle grandi occasioni: 70.465 gli spettatori presenti allo stadio di San Siro.

