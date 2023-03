CorSera – Inter, con lo Spezia per cambiare marcia. Solo domani sarà ammesso…

L'Inter è a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato, ma in trasferta la squadra di Inzaghi fatica

Gianni Pampinella

Vincere a La Spezia per invertire la tendenza. L'Inter è a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato, ma in trasferta la squadra di Inzaghi fatica. Nel 2023 è arrivata una sola vittoria lontano da San Siro, quella contro la Cremonese. "L’Inter arriva a La Spezia e si specchia nelle sue difficoltà in trasferta, non sono ammessi passi falsi. Martedì la sfida che vale i quarti di Champions a Oporto, oggi una sorta di prova generale contro la squadra di Semplici", sottolinea il Corriere della Sera.

"Il rendimento a San Siro è diverso, i numeri fuori casa sono nettamente peggiori: 22 gol subiti in 12 partite in serie A, nelle ultime quattro due pareggi (con Monza e Samp) e una sconfitta (a Bologna). Un problema c’è. Inzaghi rifiuta l’idea di cambiare modulo. Lo Spezia ha vinto una sola volta nel 2023, ma Inzaghi non si fida. Dentro gente motivata, turnover relativo in vista del Porto. Pare sicura la presenza da titolare di Lukaku, partito fuori con il Lecce".

"Stesso discorso per Brozovic, il cui rientro dal 1’ permetterà a Mkhitaryan o Calhanoglu di rifiatare. Dietro sarà ancora Darmian a fare le veci di Skriniar. Lo slovacco è rimasto a Milano (con Correa, che però sta bene e sarà disponibile col Porto) per curare l’infiammazione alla schiena che lo tormenta da qualche settimana. Inzaghi spera di riaverlo «almeno in parte a lavorare con il gruppo» già domani, intanto recupera Dimarco. Nerazzurri in missione: solo domani sarà ammesso canticchiare l’inno della Champions".

(Corriere della Sera)