Nessun problema per i nerazzurri, che travolgono la Salernitana e si preparano al meglio per il match di Champions

Vittoria travolgente per l'Inter, che non fa sconti alla Salernitana e si prepara nel migliore dei modi alla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Questa l'analisi di Repubblica: "L'Inter ha indossato la straniante maglia arancione, ma il colore delle sue partite è sgargiante a prescindere. La spietata schiacciasassi, insensibile alle mute doglianze commerciali per un campionato quasi ucciso nella culla, ha aggiunto l'ottava vittoria su otto alla collana del 2024: in teoria, con 14 partite e 42 punti a disposizione, può ancora superare il record della Juventus (Conte, quota 102, 10 anni fa).