Ts – Inter spolpata e Inzaghi atteso dalla sfida più grande. Nella prima riunione…

Nella conferenza di presentazione della stagione 2023-24, Simone Inzaghi aveva parlato apertamente di obiettivo scudetto. A una settimana dall'inizio del campionato e con una rosa ancora da completare, appare più che mai difficile acciuffare la seconda stella. "Nella prima riunione programmatica dopo Istanbul, Simone Inzaghi aveva chiesto ai dirigenti che fossero confermati in blocco i quattordici considerati titolari nella stagione precedente. Ma ci aveva messo poco a intuire che non sarebbe andata così, visto che da quella riunione era uscito con un volto da funerale", sottolinea Tuttosport .

"Inzaghi, nonostante la piega che ha preso il mercato in due ruoli chiave - il portiere e il centravanti - non ha mai detto una parola fuori posto e incasserà il rinnovo per non partire in scadenza di contratto. La stella polare resta però il 20° scudetto e, nonostante i bookmakers diano ancora l’Inter favorita nelle quote, risulta difficile crederlo, considerato quanto sia stato profondo il rinnovamento".