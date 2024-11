Vietato correre rischi: l'Inter si presenta alla sfida contro il Venezia con l'obiettivo di non perdere punti e presentarsi nel migliore dei modi alle prossime partite contro Arsenal e Napoli. I nerazzurri sperano in una partenza sprint, scenario già visto più volte in stagione.

Così scrive il Corriere dello Sport: "Vietato lasciare punti per strada. In attesa dello scontro diretto con il Napoli, a San Siro stasera arriva una delle cosiddette piccole del campionato e a Simone Inzaghi si drizzano le antenne per evitare che contro il Venezia si ripetano scene già viste. Ossia i passi falsi registrati contro Genoa e Monza, altre due compagini che occupano le ultime posizioni in classifica e che hanno imposto altrettanti pareggi ai nerazzurri in questo inizio di stagione.