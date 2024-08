Fino a oggi l'Inter ha mantenuto inalterata l'ossatura dello scorso torneo, non vive nell'incertezza dell ascorsa estate, quando cambiò almeno una pedina per reparto (Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku, Dzeko i più importanti). Elementi poi sostituiti in maniera redditizia. Ora i nerazzurri sono più stabili e si sono mossi per tempo per trovare una doppia copertura eccellente a parecchi ruoli. Se l'infortunio di Taremi incrina i sorrisi di questo periodo è perchè l'iraniano aveva già convinto nelle prime uscite. Il maxi calendario può essere un'incognita, però potrebbe anche aiutare per una formazione allargata da far ruotare con coscienza. Se le parentesi nell'undici tipo si chiamano Davide Frattesi o Piotr Zielinski, non si parla più di titolari o riserve".