CdS: “L’Inter in fase di non possesso non sembra una squadra contiana”. Nel mirino la difesa

Nelle ultime uscite l’Inter non ha dimostrato quella solidità difensiva, di solito marchio di fabbrica delle squadre di Conte. Il tecnico si aspetta un miglioramento già nella sfida di questa sera a Parma, visto che nelle gare del 2020 solo una volta Handanovic è riuscito a tenere la porta inviolata.

“Difficile capire perché Conte subisca più gol rispetto al solito. I suoi principi di gioco sono gli stessi del passato (difesa a tre, esterni che arrembano, massima intensità) e, anche se è cambiato il modulo (4-2-4 e poi 3-5-2 a Torino, 3-4-3 a Londra, 3-4-1-2 a Milano), questa Inter almeno in fase di non possesso non sembra una squadra “contiana”. Perché subisce troppo e così facendo non può sperare di tenere il passo delle prime. Hanno inciso gli infortuni soprattutto a centrocampo, reparto che complici le assenze non sempre ha fatto il giusto filtro, ma questa non può essere l’unica spiegazione”, analizza il Corriere dello Sport.