Jacobelli: “Inter in stato di grazia incredibile. Lo dimostra che…”

Come valuta i sorteggi delle italiane nelle coppe e in particolare della Lazio?

"Sulla carta è mission impossible per la Lazio, ma sappiamo come nel calcio mai dire mai. Certamente il Bayern è favorito, non solo per il palmares e per la sua forza economico, ma perché la Lazio è una squadra è decisamente discontinua. Dai vicecampioni in carica ci aspettavamo tutt'altro torneo di Serie A".