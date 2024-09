"Uno dei due centravanti della Stella Rossa si chiama Cherif Ndiaye, è senegalese e guida la classifica marcatori della SuperLiga con 7 gol. Tre li ha realizzati in un colpo solo, nel derby contro il Partizan (4-0). Nell’ultima giornata, contro lo Zeleznicar, l’allenatore Milojevic gli ha concesso 23 minuti. Ndiaye ha gambe lunghe e le usa come leve. Sulla corsa, nello spazio, può creare problemi. Non è un attaccante statico, sa partire da lontano e riempie l’area quando serve. Nella prima giornata di Champions, l’Inter è però uscita imbattuta dal test con il City a Manchester, con lo 0-0 della solidità. Acerbi ha annullato Haaland per la seconda volta di fila, dopo la finale di Champions 2023. Rispetto per Ndiaye sì, paura no. Eppoi non è sicuro che il senegalese giochi titolare, Milojevic potrebbe preferirgli il brasiliano Bruno Duarte", aggiunge il quotidiano.