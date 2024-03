Stramaccioni, su DAZN, si è accodato a Simone Inzaghi che ieri, nel post partita di Bologna-Inter, ha fatto capire che ci sarà da temere soprattutto l'ambiente in cui i nerazzurri affronteranno, in Champions League, l'Atletico Madrid. Sarà uno stadio caldo che farà la differenza, un po' come fanno i tifosi interisti a San Siro.